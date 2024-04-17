تشافي يدخل في جدال مع الحكم بعد مباراة برشلونة وسان جيرمان (فيديو)
يبدو أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لم يتعظ من طرده في مواجهة باريس سان جيرمان ما أثر على فريقه بشدة في المواجهة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ليقرر الانفعال ومعاتبة الحكم مرة ثانية عقب اللقاء.
وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس، بطاقة حمراء مباشرة في وجه تشافي، في الدقيقة 56، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس (2-1).
جاء ذلك، بعد اعتراض تشافي على أحد قرارات حكم اللقاء، بركل أحد اللوحات بشكل عنيف للغاية.
وعقب طرد تشافي بدقائق قليلة، أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث لباريس، من ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما حصل عليها عثمان ديمبلي نتيجة لعرقلته من قبل جواو كانسيلو.
وعقب اللقاء رصدت الكاميرات تشافي وهو يتجادل مع الحكم، والذي حاول تحذيره بضرورة الصمت، ولكن تشافي أصر على الاشتباك معه لفظيا.
وقال تشافي عقب المباراة: "بسبب قرار تحكيمي ينتهي موسمنا هنا، أخبرت الحكم أن تحكيمه كان سيئا للغاية وأن الأمر كان كارثيا وأنه لم يفهم المباراة، لا أحب حقًا الحديث عن الحكام لكن لا يمكننا التزام الصمت".
وتأكد بشكل رسمي، غياب برشلونة عن منافسات مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة.
وجاء ذلك بعدما ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).
ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن برشلونة لم يودع دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيغيب أيضا عن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تضم 32 فريقا.