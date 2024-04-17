تشافي يدخل في جدال مع الحكم بعد مباراة برشلونة وسان جيرمان (فيديو)

يبدو أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لم يتعظ من طرده في مواجهة باريس سان جيرمان ما أثر على فريقه بشدة في المواجهة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ليقرر الانفعال ومعاتبة الحكم مرة ثانية عقب اللقاء.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس، بطاقة حمراء مباشرة في وجه تشافي، في الدقيقة 56، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس (2-1).

جاء ذلك، بعد اعتراض تشافي على أحد قرارات حكم اللقاء، بركل أحد اللوحات بشكل عنيف للغاية.

وعقب طرد تشافي بدقائق قليلة، أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث لباريس، من ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما حصل عليها عثمان ديمبلي نتيجة لعرقلته من قبل جواو كانسيلو.