طرد تشافي بعد انفعال قوي للغاية (فيديو)

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، البطاقة الحمراء ليطرد مباشرة في مواجهة باريس سان جيرمان بعد انفعاله العارم، إثر تلقي شباك فريقه الهدف الثاني.

ويستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة الفريقين في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24.

وجاء طرد تشافي بعد تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني عن طريق فيتينيا في الدقيقة 54، ليقوم بالانفعال بشكل عارم ويطيح بشيء ما موجود على أرض الملعب أمام الحكم الرابع، الذي طالب بدوره حكم الساحة بضرورة التدخل وطرد المدرب.