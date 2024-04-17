طرد تشافي بعد انفعال قوي للغاية (فيديو)
تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، البطاقة الحمراء ليطرد مباشرة في مواجهة باريس سان جيرمان بعد انفعاله العارم، إثر تلقي شباك فريقه الهدف الثاني.
ويستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة الفريقين في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24.
وجاء طرد تشافي بعد تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني عن طريق فيتينيا في الدقيقة 54، ليقوم بالانفعال بشكل عارم ويطيح بشيء ما موجود على أرض الملعب أمام الحكم الرابع، الذي طالب بدوره حكم الساحة بضرورة التدخل وطرد المدرب.
وقبل طرد تشافي تلقى لاعب البارسا أراوخو أيضًا الطرد، ليكمل الفريق الإسباني المباراة بعشرة لاعبين.
وأسقط أراوخو، باركولا لاعب باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة الروماني كوفاكس إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الكتالوني بالدقيقة 29.
وفي الدقيقة 59، حصل باريس سان جيرمان على ضربة جزاء بعد عرقلة عثمان ديمبلي من قِبل جواو كانسيلو.
ونفذ كيليان مبابي ضربة جزاء باريس سان جيرمان بنجاح، لتصبح النتيجة 3-1.
وتشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، مع العلم أن برشلونة فاز في الذهاب بنتيجة 3-2.