الأردن يفقد نجميه في نصف النهائي

وسيلعب منتخب الأردن في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع المتأهل من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية، علما أن المباراة النهائية تقام يوم السبت 10 فبراير 2024.

وهذه أول مرة يصل منتخب الأردن إلى نصف النهائي في كأس آسيا، وجاء هذا الإنجاز في خامس مشاركة للنشامى في البطولة.

وصعد منتخب الأردن إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من كأس آسيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وحصد 4 نقاط في المجموعة الخامسة، قبل أن يتجاوز العراق 3/2، في دور الـ16.

وافتتح منتخب الأردن مشواره في كأس آسيا 2023، بالفوز 4/0 على ماليزيا، ثم تعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية، قبل أن يخسر 0/1 أمام البحرين، ثم تغلب 3/2 على العراق في دور الـ16، وطاجيكستان 1/ في ربع النهائي.

وسيلعب منتخب الأردن مع طاجيكستان في يونيو المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.