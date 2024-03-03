تسديدة ميسي تصطدم بوجه طفلة في المدرجات (فيديو)
شهدت مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، لقطة طريفة بطلها طفلة اصطدمت بها ضربة حرة سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
إنتر ميلان بقيادة ميسي واصل بدايته الخالية من الهزائم للموسم، يوم السبت، بعد فوزه على أورلاندو سيتي 5-0.
وخلال أحداث المباراة سدد ميسي ضربة حرة، ولكنها مرت فوق القائم، لتصطدم بوجه طفلة كانت تجلس في المدرجات مع عائلتها التي تشجع إنتر ميامي.
وانفجرت الفتاة بالبكاء لكن والدها رأى الجانب المضحك من الحادثة فقال: "هل أنت بخير يا حبيبتي؟". ميسي ضربك على أي حال، لا يوجد خطأ.
واكتسح إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة، ضمن مجريات الجولة الثالثة من عمر الدوري الأمريكي.
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 7 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.