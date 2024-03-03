ميسي يرقص بهيستيرية خلال حفل عيد ميلاد زوجته أنتونيلا (فيديو وصور)
أقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حفلاً لزوجته أنتونيلا روكوز، احتفاءً بعيد ميلادها في مطعم لحوم ياباني فخم بعد ساعات من تسجيله ثنائية لإنتر ميامي في الفوز 5-0 على أورلاندو سيتي.
وسجل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي إلى فوز ساحق، يوم السبت.
واحتفلت زوجته أنتونيلا، منذ فترة طويلة، بعيد ميلادها السادس والثلاثين في بداية الأسبوع.
وأقام ميسي حفل عيد ميلاد زوجته أنتونيلا روكوزو بحفل في مطعم لحوم ياباني فخم في ميامي، مساء السبت.
وظهر ميسي وهو يرقص بشكل هيستيري خلال أحداث الحفل مع زوجته أنتونيلا، والمطرب بيزاراب.
كما حضر صديق ميسي المقرَّب لويس سواريز، وأيضًا جوردي ألبا.
واكتسح إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة، ضمن مجريات الجولة الثالثة من عمر الدوري الأمريكي.
ورفع رصيد إنتر ميامي إلى 7 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.