ميسي يرقص بهيستيرية خلال حفل عيد ميلاد زوجته أنتونيلا (فيديو وصور)

وسجل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي إلى فوز ساحق، يوم السبت.

واحتفلت زوجته أنتونيلا، منذ فترة طويلة، بعيد ميلادها السادس والثلاثين في بداية الأسبوع.

وأقام ميسي حفل عيد ميلاد زوجته أنتونيلا روكوزو بحفل في مطعم لحوم ياباني فخم في ميامي، مساء السبت.

وظهر ميسي وهو يرقص بشكل هيستيري خلال أحداث الحفل مع زوجته أنتونيلا، والمطرب بيزاراب.

كما حضر صديق ميسي المقرَّب لويس سواريز، وأيضًا جوردي ألبا.