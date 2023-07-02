جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما تعلن اعتناقها الإسلام

وبسؤالها عن الحياة التي تنتظرها في السعودية مع بنزيما، أوضحت أوزونا: "لا أعرف السعودية بعد، في انتظار التعرف عليها عند الانتقال للعيش بها، أشعر بالمغامرة وأتشوق للتعرف على ثقافة البلد والأطعمة الشعبية هناك، دائمًا ما كنت أسمع أنها جميلة جدًا".

وتابعت "أعلم أنه لا يمكنني أن ارتدي الملابس نفسها التي ارتديها اليوم، لكن لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي، إنها ثقافة جميلة وأنا سعيدة بالمغامرة".

وكان بنزيما قد وقع لنادي الاتحاد الشهر الماضي، في صفقة انتقال حر، وينتظر وصوله للسعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتظام في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وأوزونا هي والدة الطفل الرابع لبنزيما وتبلغ من العمر 32 عامًا.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم. حيث ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي، كما انتقل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد السابق، ونغولو كانتي نجم تشيلسي، إلى الاتحاد بطل الدوري.