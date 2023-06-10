كريم بنزيما يكشف عن طموحه مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو)
قال الفرنسي كريم بنزيما إنه انضم للاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم سعيًا وراء المزيد من الألقاب وذلك بعد يوم من تقديمه رسميًا كلاعب جديد في صفوف الفريق.
وانضم الفرنسي بنزيما (35 عامًا)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبًا مع الفريق الإسباني، للاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي، بعقد ضخم حتى 2026 بعد أن رحل عن النادي الملكي بالتراضي.
وقال بنزيما في مقطع فيديو نشره حساب رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه انضم للاتحاد "لأنه فريق كبير، وفريق يتطور ويتقدم كل عام، وهو حامل اللقب".
واستطرد معلقًا على لعبه في السعودية: "لماذا المملكة العربية السعودية؟ لأنها دولة مسلمة، ولها مكانة خاصة لدي، وفتحت أبوابها لي".
وأضاف: "طموحاتي على أرض الملعب هي الاستمرار بالقيام بما أقوم به بشكل جيد، والفوز بالألقاب".
واختتم: "وفي جميع الحالات، سأبذل قصارى جهدي وسأُظهر للجميع ما يمكنني القيام به على أرضية الملعب لجعلهم سعداء".
وسيرتدي "بنزيما" القميص رقم 9 لينتزعه من المهاجم المغربي "عبد الرزاق حمد الله" هداف الدوري السعودي هذا الموسم.
وتم تقديم كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد في حفل ضخم، أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، كأحدث لاعبي "الآتي" في الدوري السعودي للمحترفين.