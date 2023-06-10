كريم بنزيما يكشف عن طموحه مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

وقال بنزيما في مقطع فيديو نشره حساب رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه انضم للاتحاد "لأنه فريق كبير، وفريق يتطور ويتقدم كل عام، وهو حامل اللقب".

واستطرد معلقًا على لعبه في السعودية: "لماذا المملكة العربية السعودية؟ لأنها دولة مسلمة، ولها مكانة خاصة لدي، وفتحت أبوابها لي".

وأضاف: "طموحاتي على أرض الملعب هي الاستمرار بالقيام بما أقوم به بشكل جيد، والفوز بالألقاب".

واختتم: "وفي جميع الحالات، سأبذل قصارى جهدي وسأُظهر للجميع ما يمكنني القيام به على أرضية الملعب لجعلهم سعداء".