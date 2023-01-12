أليغري قبل مباراة يوفنتوس ونابولي: هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه يركز بشدة على إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالمربع الذهبي، إذ يمر بصحوة قبل مواجهة نارية أمام المتصدر نابولي غدًا الجمعة.

وقلص يوفنتوس الفارق مع نابولي إلى 7 نقاط بعد الفوز في 8 مباريات متتالية بالدوري، وستكون القمة في استاد دييجو مارادونا محورية في تحديد مصيره بسباق اللقب.