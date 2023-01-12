أليغري قبل مباراة يوفنتوس ونابولي: هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الإيطالي
قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه يركز بشدة على إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالمربع الذهبي، إذ يمر بصحوة قبل مواجهة نارية أمام المتصدر نابولي غدًا الجمعة.
وقلص يوفنتوس الفارق مع نابولي إلى 7 نقاط بعد الفوز في 8 مباريات متتالية بالدوري، وستكون القمة في استاد دييجو مارادونا محورية في تحديد مصيره بسباق اللقب.
ويواجه فريق أليغري مطاردة أيضًا من ميلان صاحب المركز الثالث بعد التساوي معه برصيد 37 نقطة، بينما يبتعد إنتر ميلان خلفهما بثلاث نقاط، ولاتسيو وأتلانتا وروما بثلاث نقاط أخرى.
ولا يمكن لأليغري الإفراط في الحماس وسط الصراع الشرس لدخول المربع الذهبي.
وأبلغ الصحفيين، اليوم الخميس: "يؤدي الفريق بشكل جيد، وتدربنا لثلاثة أيام، ونحن في حالة جيدة وحققنا نتائج إيجابية متتالية".
وأضاف: "لكن يجب أن نواصل التفكير في العمل والتطور والوصول إلى هدف نهائي والنتائج المنشودة.. في الوقت الحالي نفكر في المربع الذهبي". وطالب فريقه بالاحتفاظ بالثبات أمام منافس "منظم ومجهز جيدًا".
وتابع: "المباريات في نابولي صعبة، ويجب التركيز خلال 90 دقيقة كاملة، ويجب أن نلعب بدقة خططية وبشراسة، وسنواجه أفضل فريق في الدوري على أرضه لأن الجدول يقول ذلك، وغدًا، ليست مباراة حاسمة لكنها مهمة جدًا لهم.. لوتشيانو سباليتي مدرب ممتاز وهو الأفضل في تعليم اللاعبين، وأثبت ذلك في الماضي، سيكون تحديًا مشوقًا".