ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يستعيد توازنه بالفوز على سامبدوريا (فيديو)

استعاد نابولي توازنه في الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من الكالتشيو، ليتجاوز الخسارة أمام إنتر ميلان قبل أيام.

وجاء الهدف الأول في المباراة بتوقيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من ماريو روي.