ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يستعيد توازنه بالفوز على سامبدوريا (فيديو)
استعاد نابولي توازنه في الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من الكالتشيو، ليتجاوز الخسارة أمام إنتر ميلان قبل أيام.
وجاء الهدف الأول في المباراة بتوقيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من ماريو روي.
وطرد حكم المباراة توماس رينكون من سامبدوريا بعد تدخل خشن على فيكتور أوسيمين في الدقيقة 19.
ومن ضربة جزاء أضاف إليف إلماس الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 82.
وحقق نابولي فوزه الثامن على التوالي على منافسه سامبدوريا وآخر فوز لسامبدوريا على نابولي كان في سبتمبر 2018.
ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 44 نقطة من 17 مباراة، ويتصدر جدول الترتيب، وقد تعادل نابولي مرتين، وخسر مرة وحيدة، وكانت في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان.
ومن المقرر أن يلعب نابولي مع يوفنتوس في الجولة المقبلة قبل مواجهة كريمونيزي في دور الـ16 من كأس إيطاليا.
وفي وقت لاحق يلعب ميلان بطل، الموسم الماضي، مع منافسه روما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).