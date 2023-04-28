المدرب استبدله مباشرة.. بوبندزا رفض طلب مورينو بعدم تسديد ضربة الجزاء ضد الاتحاد (فيديو)
كشف مقطع فيديو عن توتر كبير بين لاعبي الشباب والجهاز الفني بعد احتساب ضربة جزاء للفريق أمام الاتحاد أمس الخميس في الدوري السعودي.
واحتسب الحكم الصربي ميلان ميهايلوفيتش ضربة جزاء للشباب لعبها أرون سالم بوبندزا لكنه سدد برعونة بين يدي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 89.
ووجه فيسنتي مورينو بعدم تسديد أرون سالم بوبندزا ضربة الجزاء، يبدو أنه أراد أن يسدد إيفر بانيغا ولكن بدا واضحا أن بوبندزا تجاهل أوامر مدربه.
وبدا الغضب واضحا على المدرب مورينو لكنه استسلم أمام عناد بوبندزا الذي أراد أن يسدد ضربة جزاء "بطريقة بانينكا" لكن الكرة وصلت سهلة إلى مارسيلو غروهي حارس الاتحاد.
ومباشرة بعد فشل تسجيل ضربة الجزاء طلب فيسنتي مورينو مدرب الشباب التبديل لكن الأخير خرج دون مصافحة أي من زملائه قبل أن يغادر الملعب بشكل نهائي دون الجلوس على دكة البدلاء.
فوز ثمين
وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد للفوز بعشرة لاعبين 2/1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء.
وبات رصيد الاتحاد عند 59 نقطة من 24 مباراة مقابل 50 نقطة للشباب في المركز الثالث مع تبقي 6 جولات على النهاية.