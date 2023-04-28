المدرب استبدله مباشرة.. بوبندزا رفض طلب مورينو بعدم تسديد ضربة الجزاء ضد الاتحاد (فيديو)

ومباشرة بعد فشل تسجيل ضربة الجزاء طلب فيسنتي مورينو مدرب الشباب التبديل لكن الأخير خرج دون مصافحة أي من زملائه قبل أن يغادر الملعب بشكل نهائي دون الجلوس على دكة البدلاء.

فوز ثمين

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد للفوز بعشرة لاعبين 2/1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء.

وبات رصيد الاتحاد عند 59 نقطة من 24 مباراة مقابل 50 نقطة للشباب في المركز الثالث مع تبقي 6 جولات على النهاية.