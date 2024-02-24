سر زيارة مدرب منتخب العراق لنادي تورينو (صورة)

حرص خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، على السفر إلى إيطاليا لمتابعة آدم طالب، لاعب تورينو، وهو مدافع من أصول عراقية ولديه الجنسية الدنماركية.

وتعاقد تورينو الإيطالي مع آدم طالب، مدافع منتخب العراق للشباب لكرة القدم، لتمثيل فريقه تحت 19 عاماً في منافسات الدوري الإيطالي للفئة العمرية المذكورة.

ونشر المدير الفني لمنتخب العراق، صورًا، اليوم السبت، عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، تكشف عن تواجده ومتابعته للاعب في التدريبات تمهيدًا لانضمامه لصفوف "أسود الرافدين".

وكان نادي تورينو قد تعاقد مع المدافع الشاب قادما من صفوف نادي ألبورغ الدنماركي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.