هل يدفع مبابي ثمن قرار مغادرته باريس سان جيرمان؟
بدا واضحا للجميع أن العلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان وصلت لنهايتها، خاصة في ظل المشهد الأخير والغريب الذي ظهر في مباراة الفريق الفرنسي أمام موناكو، في الجولة الـ24 من المسابقة.
وتواصل الجدل بشأن اللاعب بعد استبداله بين الشوطين، إذ قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، استبدال مبابي، وبالفعل امتثل اللاعب للقرار، ولكنه ترك دكة البدلاء.
وخرج مبابي من الملعب تمامًا، وصعد إلى المدرجات، لتلتقط الكاميرا المهاجم الفرنسي وهو يجلس بجوار والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.
وكشف سانتي أونا، الصحفي في شبكة "فوت ميركاتو"، والذي يعد من أكثر المؤكدين بأن مبابي وقّع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد، في تقرير له، اليوم السبت، "كواليس الصراع بين لويس إنريكي وكيليان مبابي".
وأوضح: "منذ إعلان مبابي قرار رحيله نهاية الموسم، لم يعد لويس إنريكي يعتبره لاعبًا أساسيًّا، وإلى جانب هذا الاختيار الرياضي، هناك أيضًا سوء فهم بينهما، فهما يواجهان صعوبة كبيرة في التفاهم منذ أسابيع".
وتابع التقرير: "يجب أن نفهم بأن مبابي يدفع ثمن نيته في مغادرة النادي نهاية الموسم، حتى لو كانت الإدارة تتوقع هذا القرار، إلا أنه يتعلق بالحفاظ على ماء الوجه".
وأضاف: "منذ يناير، عندما علم باريس سان جيرمان برحيل اللاعب، وأخبر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان المقربين منه في يناير الماضي، أنه في حال وقع كيليان مبابي مع ريال مدريد فإنه لن يلعب بعد الآن، ومنح الخليفي، لويس إنريكي الحرية المطلقة في التعامل مع مبابي".
واستطرد: "لم يعد هناك تفاهم بين مبابي وإنريكي منذ فترة، وتؤكد مصادر داخل النادي أنهما لا يتحملان بعضهما البعض في الخفاء، دون حدوث أي صدام لفظي أو جسدي، وقد يكون إخراج مبابي من التشكيلة الأساسية أو استبداله في منتصف المباراة هو طريقة المدرب لإظهار سلطته، لكن المخاطر كبيرة في الوقت الذي يلعب فيه باريس سان جيرمان على موسمه".
وانضم مبابي لباريس سان جيرمان من موناكو صيف 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم صيف 2018، وبات مبابي الهداف التاريخي للفريق برصيد 244، كما صنع 105 في 293 مباراة.