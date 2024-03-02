هل يدفع مبابي ثمن قرار مغادرته باريس سان جيرمان؟

بدا واضحا للجميع أن العلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان وصلت لنهايتها، خاصة في ظل المشهد الأخير والغريب الذي ظهر في مباراة الفريق الفرنسي أمام موناكو، في الجولة الـ24 من المسابقة.

وتواصل الجدل بشأن اللاعب بعد استبداله بين الشوطين، إذ قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، استبدال مبابي، وبالفعل امتثل اللاعب للقرار، ولكنه ترك دكة البدلاء.

وخرج مبابي من الملعب تمامًا، وصعد إلى المدرجات، لتلتقط الكاميرا المهاجم الفرنسي وهو يجلس بجوار والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.