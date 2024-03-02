مبابي يصدم جماهير سان جيرمان بعد التعادل أمام موناكو (فيديو)

صدم كيليان مبابي جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد مواجهة الفريق أمام موناكو، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

ورغم نهاية المباراة على التعادل، وهو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان، نزل مبابي، بعد صافرة النهاية، إلى المستطيل الأخضر.

ودخل مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في حديث جانبي مع زميله المدافع المغربي أشرف حكيمي، وبدا يضحك وكأنه غير متأثر بنتيجة التعادل وخسارة نقطتين.

وبدا أن مبابي غير متأثر بتعادل باريس سان جيرمان مع موناكو، إذ صافح بسعادة لاعبي موناكو، فريقه السابق.