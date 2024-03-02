مبابي يصدم جماهير سان جيرمان بعد التعادل أمام موناكو (فيديو)
صدم كيليان مبابي جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد مواجهة الفريق أمام موناكو، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.
ورغم نهاية المباراة على التعادل، وهو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان، نزل مبابي، بعد صافرة النهاية، إلى المستطيل الأخضر.
ودخل مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في حديث جانبي مع زميله المدافع المغربي أشرف حكيمي، وبدا يضحك وكأنه غير متأثر بنتيجة التعادل وخسارة نقطتين.
وبدا أن مبابي غير متأثر بتعادل باريس سان جيرمان مع موناكو، إذ صافح بسعادة لاعبي موناكو، فريقه السابق.
وتواصل الجدل بشأن مبابي بعد استبداله بين الشوطين، إذ قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، استبدال مبابي، وبالفعل امتثل اللاعب للقرار، ولكنه ترك دكة البدلاء.
وخرج مبابي من الملعب تمامًا، وصعد إلى المدرجات، لتلتقط الكاميرا المهاجم الفرنسي وهو يجلس بجوار والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.
وكان إنريكي قد فاجأ مبابي باستبداله في الدقيقة 65 في مواجهة رين في الجولة السابقة من الدوري الفرنسي وأشرك مكانه جونسالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.
كما وضع إنريكي نجمه مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة التي سبقتها أمام نانت، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.
يأتي ذلك بعدما أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه سيغادر الفريق نهاية الموسم الماضي، ويرتبط بشكل قوي بالانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وانضم مبابي لباريس سان جيرمان من موناكو صيف 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم صيف 2018، وبات مبابي الهداف التاريخي للفريق برصيد 244، كما صنع 105 في 293 مباراة.