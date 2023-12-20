الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض نقل عضويته للاتحاد الآسيوي
ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم صوّت ضد نقل عضويته من أوروبا إلى آسيا واختار البقاء في الاتحاد الأوروبي مع سعي موسكو لإحراز تقدم في العلاقات مع "يويفا".
وقرر الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) في فبراير 2022 إيقاف جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وقال ألكسندر ديوكوف، رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، أواخر العام الماضي إن روسيا تدرس الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن ميخائيل جيرشكوفيتش، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الروسي لكرة القدم، قوله، اليوم الأربعاء: "تم مناقشة مسألة (الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم). صوتنا بالإجماع ضد هذه الخطوة لأنه لا توجد ضمانات من فيفا".
وأضاف: "قررنا مواصلة الاتصالات مع يويفا خاصة مع وجود تقدم. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في العام المقبل".
وخفف الـ"فيفا" والـ"يويفا" القيود المفروضة على فرق الشباب الروسية في الأشهر الأخيرة.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سبتمبر إنه "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على عاتق البالغين".