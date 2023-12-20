الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض نقل عضويته للاتحاد الآسيوي

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم صوّت ضد نقل عضويته من أوروبا إلى آسيا واختار البقاء في الاتحاد الأوروبي مع سعي موسكو لإحراز تقدم في العلاقات مع "يويفا".

وقرر الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) في فبراير 2022 إيقاف جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال ألكسندر ديوكوف، رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، أواخر العام الماضي إن روسيا تدرس الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي.