اليويفا يتخلى عن خطة لرفع الحظر عن منتخب روسيا تحت 17 عاما

تخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن خطة لإعادة منتخب روسيا تحت 17 عاما إلى المنافسات الأوروبية وأعلن اليوم الثلاثاء أنه لم يتمكن من إيجاد حل فني يسمح له بالعودة.

وقال اليويفا عن الخطة التي عارضتها بشدة أوكرانيا واتحادات أخرى لكرة القدم، "تم سحب هذا البند من جدول الأعمال لعدم التوصل إلى حل فني للسماح للفرق الروسية باللعب".

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 قرر اليويفا حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص، الشهر الماضي: "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين"، مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي "خلال هذا الموسم".

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من روسيا. ولم يرد الاتحاد الروسي لكرة القدم على طلب للتعليق.