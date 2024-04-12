الهلال يبدأ مفاوضات تجديد عقد جيسوس

وخلال الموسم الجاري، توّج جيسوس مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي، وفاز في 34 مباراة متتالية في جميع المسابقات؛ وهو رقم قياسي جديد في كرة القدم السعودية.

وكشفت صحيفة (UOL) البرتغالية أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية" قدّم عرضًا جديدًا لجيسوس، يتضمن تمديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "تم تقديم عرض جديد للمدرب البرتغالي لمدة موسمين جديدين، حتى 30 يونيو 2026.

وشددت الصحيفة على أن جيسوس لم يتلقَ أي وعود– حتى الآن- من مجلس الإدارة بدعمه بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي القادم، ولكنه يميل إلى الموافقة على العرض.

وأوضحت: "جيسوس يؤمن بمشروع الهلال في الدخول للمنافسة على كأس العالم للأندية 2025 وليس فقط المشاركة".

جدير بالذكر أن جيسوس قاد الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، قبل الرحيل عن الفريق، ثم عاد مجددًا مطلع الموسم الحالي.