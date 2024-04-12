فيديو مثير من نيمار بعد أول لقب مع الهلال (شاهد)
نشر البرازيلي نيمار مهاجم الهلال، مقطع فيديو مثيرا، بعد فوز الهلال 4/1 على الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.
ولم يشارك نيمار في المباراة بسبب الإصابة، وكان في المدرجات قبل أن ينزل لأرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.
ونشر نيمار مقطع فيديو صوره بنفسه ومازح فيه متابعيه وقال: "الأمر مثلما كان عليه في المدرسة، حيث يقوم الزملاء بكل العمل، وأكتفي أنا بتسلّم النتيجة".
وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، أمس الخميس، في المباراة النهائية.
وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.
ويملك النصر لقبين في كأس السوبر السعودي، مقابل لقب لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.
وواصل الهلال تفوقه على الاتحاد، فقد كان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.
ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلعب الهلال مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم مع الأهلي في الدوري السعودي، ثم يلاقي العين في مباراة الإياب، ويواجه الفتح في الدوري السعودي، قبل مواجهة الاتحاد مجددا في كأس خادم الحرمين الشريفين.