فيديو مثير من نيمار بعد أول لقب مع الهلال (شاهد)

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، أمس الخميس، في المباراة النهائية.

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.

ويملك النصر لقبين في كأس السوبر السعودي، مقابل لقب لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.

وواصل الهلال تفوقه على الاتحاد، فقد كان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.

ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الهلال مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم مع الأهلي في الدوري السعودي، ثم يلاقي العين في مباراة الإياب، ويواجه الفتح في الدوري السعودي، قبل مواجهة الاتحاد مجددا في كأس خادم الحرمين الشريفين.