ميسي الجديد.. من هو لوكا روميرو؟
لفت لوكا روميرو لاعب منتخب الأرجنتين الأنظار بعدما سجل هدفًا رائعًا أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.
وجاء هدف لوكا روميرو الرائع في الدقيقة 35 بعدما تلاعب بلاعبي نيوزيلندا وسط الملعب قبل أن يتوغل ويسدد بقوة في المرمى ليتقدم التانغو 3/0 في المباراة التي انتهت بفوزه 5/0.
ويرى عدد من المتابعين أن طريقة لعب لوكا روميرو تشبه - إلى حد كبير- طريقة مواطنه ليونيل ميسي.
وبحسب شبكة "tycsports" الأرجنتينية، فإنه وُلِد في 18 نوفمبر 2004 في المكسيك، لكن والديه أرجنتينيّان، وكان حلمه المحقق دائمًا هو تمثيل منتخب الأرجنتين.
واسمه لوكا روميرو بيزانا، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وهو أحد أعظم جواهر كرة القدم العالمية، وقد أظهر بالفعل كل موهبته في كأس العالم تحت 20 عامًا في الارجنتين.
ولمعرفة قصة لوكا، يجب أن نعرف أولًا قصة والده دييغو، الذي كان أيضًا لاعب كرة قدم وخرج من نادي كويلمس، ومر عبر أتلتيكو رافائيلا، وفي العام 2003، وصل إلى أوتشاكا.
وفي العام التالي وُلد لوكا مع توأمه.
وبعد أوتشاكا، مر دييغو روميرو عبر الإكوادور، وعاد إلى الدوري الأرجنتيني وانتقل إلى إسبانيا.
وبدأت مسيرة لوكا المهنية هناك، وبعد فترة وجيزة قضاها في سوسيداد ديبورتيفو فورمينتيرا، انتقل إلى سانت جوردي، وهو فريق من جزيرة إيبيزا، ثم إلى دوري مالاغا السفلي.
وهناك وضع مايوركا أنظاره عليه، وكان برشلونة يتابع اللاعب وأخذه إلى الاختبار، لكنه لم يستطع الاحتفاظ به لأن الأسرة لم تتأسس في تلك المدينة، كما أن قوانين الفيفا لحماية اللاعبين ترفض انتقاله.
والآن يلعب لوكا مع لاتسيو، ووصل إليه بعد أن صنع التاريخ في إسبانيا، لأنه بعمر 15 عامًا و219 يومًا أصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة في الدوري الإسباني.
وحظي لوكا بفرصة اللعب لثلاثة منتخبات، هي: المكسيك والأرجنتين وإسبانيا، ومع ذلك، كان دائمًا واضحًا: "حلمي أن أرتدي قميص الأرجنتين".
وأدت موهبته، ولعبه بالقدم اليسرى، ولعبه في إسبانيا، إلى مقارنته مع ليونيل ميسي، وأشار لوكا روميرو إلى هذا الموضوع.
وقال لاعب خط الوسط: "أفضل عدم تسميتي بميسي الجديد، وأفضل أن يطلق علي لوكا روميرو لأنه لا يوجد سوى ميسي واحد، وأريد أن يكون لي اسم في كرة القدم مثل لوكا روميرو".
وأضاف: "سيكون حلمًا أن أشارك فريقًا مع ميسي، لكنني أخطط لأشياء للعام المقبل، وليس بعيدًا في المستقبل".
وأوضح روميرو سبب قراره اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد أن أتيحت له الفرصة لارتداء قميص المكسيك أو إسبانيا.
وقال: "لقد قررت بسبب الشغف الذي تعيش به المباريات هناك، هذا شيء فريد، أيضًا لأن عائلتي كلها أرجنتينية وأنا دائمًا أذهب إلى هناك".