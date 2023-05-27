ميسي الجديد.. من هو لوكا روميرو؟

لفت لوكا روميرو لاعب منتخب الأرجنتين الأنظار بعدما سجل هدفًا رائعًا أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وجاء هدف لوكا روميرو الرائع في الدقيقة 35 بعدما تلاعب بلاعبي نيوزيلندا وسط الملعب قبل أن يتوغل ويسدد بقوة في المرمى ليتقدم التانغو 3/0 في المباراة التي انتهت بفوزه 5/0.

ويرى عدد من المتابعين أن طريقة لعب لوكا روميرو تشبه - إلى حد كبير- طريقة مواطنه ليونيل ميسي.