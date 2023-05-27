هدف لوكا روميرو الرائع في مباراة الأرجنتين ونيوزيلندا بكأس العالم للشباب (فيديو)

وسجل اجناسيو مايسترو بوش، وجينو إنفانتينو، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 14 و17، في حين سجل بريان أغيري، وأليخو فيليز، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و87.

وتأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين في دور الـ16 مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يوم 1 يونيو.

ومنتخب الأرجنتين الأكثر تتويجًا بكأس العالم للشباب برصيد 6 ألقاب آخرها 2007.

ويلعب لوكا روميرو، البالغ من العمر 18 عامًا، مع لاتسيو، وانضم إليه من ريال مايوركا في 2021.