سبب رفض نجم الأهلي السابق الانضمام لجهاز حسام حسن

يذكر أن حسام حسن وقع رسميا، الثلاثاء الماضي، على عقود تدريب المنتخب المصري خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وجاء الجهاز المعاون لحسام حسن، كالتالي: مدير المنتخب إبراهيم حسن، والمدير الإداري وليد بدر، والمدرب العام طارق سليمان، والمدرب محمد عبد الواحد، ومدرب حراس مرمى سعفان الصغير، ومدرب أحمال البرازيلي مانويل باريونوفو.

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وحل حسن، الهداف التاريخي لبلاده، محل المدرب البرتغالي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارتها 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونجو الديمقراطية.

وأصبح حسن (57 عاما)، الذي سجل 68 هدفا دوليا مع مصر، أول مدرب محلي يتولى تدريب المنتخب منذ إيهاب جلال قبل إقالته في يونيو 2022 بعد أشهر من تعيينه.

ولم تحقق مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، وهو رقم قياسي، أي انتصار بالبطولة التي أقيمت في كوت ديفوار، إذ تعادلت في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات، قبل أن تودع البطولات بركلات الترجيح.

وتستعد مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو/ حزيران المقبل.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بست نقاط، بعد جولتين، لتتقدم بنقطتين على بوركينا فاسو وغينيا بيساو.