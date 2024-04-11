هل يتم إلغاء الدوري المصري بعد طلبات حسام حسن الجديدة؟
وجّه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طلبًا مفاجئًا لرابطة الأندية المصرية، بشأن مباريات الدوري الممتاز، وقد تسبب في حدوث مشاكل كبرى في الفترة المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية مصرية أن حسام حسن طلب من اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية إيقاف بطولة الدوري أسبوعين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.
ويرغب حسام حسن في الحصول على أطول فترة إيقاف ممكنة، وذلك قبل المعسكر المقبل، في ظل ارتباط المنتخب الوطني بمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026".
وفي طلبه قال حسام حسن إنه يرغب في الحصول على هذه الراحة الطويلة، من أجل الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم بشكل كامل".
وأوضح في طلبه لرابطة الأندية واتحاد الكرة المصري أنه يرغب في تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، وأن طول فترة التوقف سيساعده في الدخول بمعسكر مغلق ينفذ من خلاله تلك الأفكار.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز" إن طلب حسام حسن بالحصول على أيام توقف إضافية قد يضر بمسابقة الدوري، والتي قد يتم إلغاؤها.
وأضاف: "من الوارد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل لنصف النهائي، والحال ذاته مع الزمالك، الذي ينافس بنصف نهائي الكونفدرالية، ما قد يُصعب المهمة، حيث سيتم تأجيل مباريات إضافية".
وواصل: في حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي الأبطال والكونفدرالية، من المستحيل الموافقة على طلب حسام حسن، ما قد يخلق أزمة جديدة مع المنتخب".
واختتم: "حال أصر حسام حسن على طلبه، قد يتم إلغاء بطولة الدوري الممتاز، ولكن هذا لأمر سيكون له عواقب وخيمة".
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين أمام بوركينا فاسو بالقاهرة وغينيا بيساو خارج الديار في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وذلك يومي الـ5 والـ8 من يونيو المقبل.
وسينطلق معسكر الفراعنة مع نهاية مايو.