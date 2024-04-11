هل يتم إلغاء الدوري المصري بعد طلبات حسام حسن الجديدة؟

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن حسام حسن طلب من اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية إيقاف بطولة الدوري أسبوعين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.

ويرغب حسام حسن في الحصول على أطول فترة إيقاف ممكنة، وذلك قبل المعسكر المقبل، في ظل ارتباط المنتخب الوطني بمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

وفي طلبه قال حسام حسن إنه يرغب في الحصول على هذه الراحة الطويلة، من أجل الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم بشكل كامل".

وأوضح في طلبه لرابطة الأندية واتحاد الكرة المصري أنه يرغب في تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، وأن طول فترة التوقف سيساعده في الدخول بمعسكر مغلق ينفذ من خلاله تلك الأفكار.