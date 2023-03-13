ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يفلت من كمين بيلباو ويطير بالصدارة
أفلت برشلونة من فخ مضيفه أتليتك بيلباو، واقتنص 3 نقاط ثمينة في مسيرته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم، عقب فوزه الشاق 1 - صفر على نظيره الباسكي، يوم الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.
وواصل البرازيلي رافينيا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.
ورغم ذلك، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، استحق أن يكون بطل اللقاء بلا منازع، بعدما تصدى للعديد من الفرص المؤكدة لبلباو من أجل التعادل، ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث من معقل منافسه.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة خلال الموسم الحالي والتاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، إلى 65 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة في (الكلاسيكو) يوم الأحد القادم على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) معقل الفريق الكتالوني.
في المقابل، توقف رصيد بلباو، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 33 نقطة في المركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: