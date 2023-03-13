ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يفلت من كمين بيلباو ويطير بالصدارة

وواصل البرازيلي رافينيا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

ورغم ذلك، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، استحق أن يكون بطل اللقاء بلا منازع، بعدما تصدى للعديد من الفرص المؤكدة لبلباو من أجل التعادل، ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث من معقل منافسه.