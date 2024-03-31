نيمار يحصل على حذاء نجم كرة السلة جيمي باتلر (فيديو)

حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، على التواجد في إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، مساء السبت، خلال جولته في أمريكا.

نيمار انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حيث لعب 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وشوهد نيمار خلال تواجده في مباراة ميامي هيت وترايل بلايزرز، لدعم صديقه جيمي باتلر.

وبعد مرور 25 دقيقة فقط من اللقاء، توجه باتلر، نجم ميامي هيت، إلى نيمار وأهداه زوجًا من الأحذية الرياضية التي كان يرتديها أثناء المباراة.