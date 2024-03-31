نيمار يحصل على حذاء نجم كرة السلة جيمي باتلر (فيديو)
حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، على التواجد في إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، مساء السبت، خلال جولته في أمريكا.
نيمار انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حيث لعب 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وشوهد نيمار خلال تواجده في مباراة ميامي هيت وترايل بلايزرز، لدعم صديقه جيمي باتلر.
وبعد مرور 25 دقيقة فقط من اللقاء، توجه باتلر، نجم ميامي هيت، إلى نيمار وأهداه زوجًا من الأحذية الرياضية التي كان يرتديها أثناء المباراة.
ويعد نيمار من عشاق لعبة كرة السلة، وباتلر أيضا من مشجعي كرة القدم الكبار، بالإضافة إلى ذلك، كلاهما يتمتعان بتاريخ طويل في مجال الدعاية للأحذية الرياضية، فقد أمضى نيمار 15 عامًا مع شركة نايكي قبل أن ينتقل إلى بوما في عام 2021، فيما غادر باتلر علامة جوردان التجارية في عام 2020 قبل التوقيع مع لي نينغ.
ومنذ إصابة نيمار والشائعات تطارده بشأن إمكانية العودة إلى فريق طفولته سانتوس البرازيلي، في الميركاتو الصيفي القادم، أو الانتقال إلى برشلونة الذي مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017، أو مزاملة صديقه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في إنتر ميامي الأمريكي.
ونشر أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، أحد الملاك الحاليين لنادي إنتر ميامي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، مع نيمار، معلقًا عليها بالقول: "مرحبًا بك في ميامي يا صديقي".
وقلل بيكهام من التكهنات بشأن ما كتبه، عندما أكد على أن اللقاء مع نيمار، والذي شهد تواجد زوجته فيكتوريا بيكهام أيضًا، كان مجرد عشاء بين الأصدقاء فقط.
يذكر أن فريق إنتر ميامي، يضم في صفوفه حاليًا إلى جانب ميسي، الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والذين زاملوا نيمار في صفوف برشلونة.