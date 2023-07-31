الزمالك يتقدم باحتجاج ضد عبدالواحد حرويدة حكم مواجهة الشباب

انتقاد أوسوريو للحكم

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قد انتقد الحكم عبدالواحد حرويدة بعد مواجهة الشباب.

وقال أوسوريو: "ضربة الجزاء المحتسبة للشباب لم تكن صحيحة، والحكم تحكم في مجريات المباراة بإشهار الإنذارات".

وأضاف: "أستغرب من رد فعل حكم المباراة في قرار ضربة الجزاء غير الصحيحة من وجهة نظري، وهو قرار خاطئ".

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 4 نقاط بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مواطنه النصر.

في حين جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثاني وقد تغلب 4/0 على الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سيلعب الزمالك مع النصر والشباب مع الاتحاد المنستيري يوم الخميس 3 أغسطس.