الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر في الدوري السعودي
يحل النصر ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الجمعة، على الفتح في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.
وتقام أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها مواجهة أخرى بين فريق الاتفاق وضيفه العدالة.
وانطلقت الجولة، أمس الخميس، بفوز أبها على حساب الخليج بنتيجة 2-0، كما فاز الشباب على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، وفاز التعاون خارج دياره على الباطن بنتيجة 1-0.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهة على ملعب (مدينة الأمير عبدالله بن جلوي) الرياضية الساعة 18:00 اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر المركز الثاني برصيد 33 نقطة بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا.
وحقق النصر 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 28 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم، وتلقى 6 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع بالتساوي مع الاتحاد.
ويحتل الفتح المركز السابع برصيد 21 نقطة بقيادة مدربه اليوناني جيورجوس دونيس.
وحقق الفتح 7 انتصارات وتلقى 7 خسائر بدون تعادلات، وسجل الفتح 22 هدفا وتلقى 16 هدفا.
وفاز النصر على حساب الفتح في آخر لقاء بين الفريقين، يوم 27 يونيو الماضي بنتيجة 2-1.
وحقق الفتح آخر فوز على حساب النصر، يوم 18 أكتوبر 2020 بنتيجة 2-1 في الدوري.
أسلحة النصر
يخوض النصر مواجهة الليلة باحثاً عن تحقيق الفوز وتجاوز آثار الخسارة المريرة أمام الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي.
ويسعى النصر أيضا لاسترداد الصدارة مرة أخرى بعدما اعتلى الشباب القمة برصيد 34 نقطة.
ويبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تسجيل الهدف الأول بقميص النصر.
ويغيب عن صفوف النصر اللاعب ألفارو غونزاليز بسبب الإصابة، بينما يعود البرازيلي لويس غوستافو بعد نهاية الإيقاف.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى أوغوستين روسي وأمامه خط الدفاع بقيادة عبدالله مادو وعبدالإله العمري ونواف بوشل وجيسلان كونان.
ويقود خط الوسط لويس غوستافو وبجواره عبدالله الخيبري وسامي النجعي، مع ثلاثي خط الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وغونزالو مارتينيز.
أوراق الفتح
يبحث الفتح عن تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره أمام النصر، مراهنا على خبرات مدربه دونيس الذي سبق له قيادة الهلال.
وواجه دونيس النصر 7 مرات، وحقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى خسارتين.
ويعتمد الفتح على تشكيلة تضم حارس المرمى جاكوب ريين، وأمامه رباعي خط الدفاع مروان سعدان وعمار الدحيم وعلي الزبيدي وتوفيق بوحيمد.
ويقود خط الوسط بيتروس ماثيوس وبجواره نوح الموسى وسفيان بن دبكة، مع ثلاثي خط الهجوم فراس البريكان ومراد باتنا وأيمن الخليف.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة خاصة أنها خارج ديار النصر، موضحا أن النصر سيكون تحت ضغط كبير بعد خسارة السوبر السعودي بجانب عدم تسجيل رونالدو أي هدف.
وأشار إلى أن الفتح يقوده مدرب له تجارب سابقة في الدوري السعودي ويملك الخبرات، مؤكدا أن اللقاء سيكون قويا وخارج التوقعات.