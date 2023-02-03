الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر في الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الجمعة، على الفتح في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

وتقام أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها مواجهة أخرى بين فريق الاتفاق وضيفه العدالة.

وانطلقت الجولة، أمس الخميس، بفوز أبها على حساب الخليج بنتيجة 2-0، كما فاز الشباب على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، وفاز التعاون خارج دياره على الباطن بنتيجة 1-0.