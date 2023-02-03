لماذا استأجر كريستيانو رونالدو الطوابق العليا في فندق فور سيزونز بالرياض؟

وأوضحت أن الغرف مؤثثة على درجة عالية من الفخامة.

وهناك مساحة أكثر من كافية في الجناح للعمل والاسترخاء، وتحتوي "غرفة" كريستيانو رونالدو وعائلته على نوافذ كبيرة توفر إطلالات رائعة على العاصمة السعودية، والحمام الرائع مصنوع بالكامل من الرخام.

وتتوفر أيضًا غرفة وسائط متعددة حصرية للبرتغالي وعائلته وهي نوع من السينما الشخصية.

ويستعد رونالدو ولاعبو النصر لمواجهة الفتح، غدا السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يسجل رونالدو أي هدف رسمي حتى الآن مع النصر، ويسعى للتسجيل أمام الفتح بعد الفشل أمام الاتفاق والاتحاد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني الذي لعب 15 مباراة.