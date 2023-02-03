لماذا استأجر كريستيانو رونالدو الطوابق العليا في فندق فور سيزونز بالرياض؟
قالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استأجر الطوابق العليا من ناطحة سحاب فندق فورسيزونز في الرياض لنفسه ولعائلته وحاشيته بالكامل.
ولاستيعاب الأسرة والوفد المرافق قرر رونالدو استئجار 17 جناحًا في الطوابق العليا من الفندق الفاخر.
وتبلغ النفقات المذهلة للإيجار 285 ألف يورو في الشهر، ومع ذلك هو رقم في متناول النجم البرتغالي، نظرا لراتب 200 مليون يورو في السنة لمدة موسمين ونصف الموسم مع النصر.
ووفقا للصحيفة يقع الفندق في برج المملكة وهو ناطحة سحاب بارتفاع 267 مترا في قلب العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت أن الغرف مؤثثة على درجة عالية من الفخامة.
وهناك مساحة أكثر من كافية في الجناح للعمل والاسترخاء، وتحتوي "غرفة" كريستيانو رونالدو وعائلته على نوافذ كبيرة توفر إطلالات رائعة على العاصمة السعودية، والحمام الرائع مصنوع بالكامل من الرخام.
وتتوفر أيضًا غرفة وسائط متعددة حصرية للبرتغالي وعائلته وهي نوع من السينما الشخصية.
ويستعد رونالدو ولاعبو النصر لمواجهة الفتح، غدا السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يسجل رونالدو أي هدف رسمي حتى الآن مع النصر، ويسعى للتسجيل أمام الفتح بعد الفشل أمام الاتفاق والاتحاد.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني الذي لعب 15 مباراة.