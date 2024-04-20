معجزة في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد
وصفت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة ما حدث في صفوف الفريق بالمعجزة قبل مواجهة ريال مدريد الأحد القادم في الكلاسيكو.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متقدما على برشلونة الذي يملك 70 نقطة وجيرونا مفاجأة الموسم (65 نقطة).
وفي حال نجح برشلونة في تحقيق الفوز سوف يقل الفارق مع ريال مدريد إلى خمسة نقاط ما يعني عودة المنافسة بقوة.
ووفقا لتقرير سبورت، فلأول مرة هذا الموسم وقبل الكلاسيكو بات على تشافي أن يستبعد لاعبًا لأن عدد اللاعبين المتاحين الآن فوق العدد المسموح به لدخول قائمة المباراة وهو أمر لم يحدث منذ وقت طويل بسبب الإصابات الكبيرة التي ضربت الفريق هذا الموسم.
واكتملت صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو حيث سيغيب فقط بابلو غافي وأليخاندرو بالدي.
وتسبب ذلك في عودة مارك كاسادو ومارك غويو إلى فريق الرديف حيث سيلعبان معه يوم الأحد بينما هيكتور فورت ما زال مثبتًا أقدامه مع الفريق الأول.
واعتمد برشلونة على كثير من عناصر فريق الرديف ولاماسيا بسبب إصابات الفريق الأول.
وأثبت عدد كبير من اللاعبين الصغار نفسهم وباتوا بمثابة عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في الفريق الأول مثل لامين يامال وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز.