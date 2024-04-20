معجزة في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

واكتملت صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو حيث سيغيب فقط بابلو غافي وأليخاندرو بالدي.

وتسبب ذلك في عودة مارك كاسادو ومارك غويو إلى فريق الرديف حيث سيلعبان معه يوم الأحد بينما هيكتور فورت ما زال مثبتًا أقدامه مع الفريق الأول.

واعتمد برشلونة على كثير من عناصر فريق الرديف ولاماسيا بسبب إصابات الفريق الأول.

وأثبت عدد كبير من اللاعبين الصغار نفسهم وباتوا بمثابة عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في الفريق الأول مثل لامين يامال وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز.