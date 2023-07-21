ماركو سيلفا يفاوض إدارة فولهام للانتقال للأهلي السعودي
قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن الأهلي السعودي حسّن عرضه للمدرب الإسباني ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "حسّن الأهلي عرضه لماركو سيلفا بعد الرفض الأولي، ليصل إلى 40 مليون يورو لصفقة لمدة عامين".
وأضاف: "ماركو سيلفا سيتحدث إلى مالك فولهام للمناقشة ثم اتخاذ القرار النهائي".
وتولى ماركو سيلفا، البالغ من العمر 46 عاما، تدريب فولهام في يوليو 2021، وينتهي عقده في 2024.
وسبق لسيلفا تدريب واتفورد وهال سيتي وإيفرتون في إنجلترا، وأولمبياكوس اليوناني.
ويتواجد سيلفا في الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة فولهام في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت، أمس الخميس، أن ماركو سيلفا لديه شرط جزائي في عقده مع فولهام بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، وأن الأهلي مستعد لدفع هذا المبلغ.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سيلفا أدار 94 مباراة مع فولهام، و60 مباراة مع إيفرتون، و26 مباراة مع واتفورد، و22 مباراة مع هال سيتي، و48 مباراة مع أولمبياكوس، و53 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، و116 مباراة مع إستوريل برايا البرتغالي.
ويبحث الأهلي عن مدرب بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تولى تدريب الوحدة الإماراتي.
وعاد الأهلي لدوري روشن للمحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله إلى دوري يلو.