ماركو سيلفا يفاوض إدارة فولهام للانتقال للأهلي السعودي

وتولى ماركو سيلفا، البالغ من العمر 46 عاما، تدريب فولهام في يوليو 2021، وينتهي عقده في 2024.

وسبق لسيلفا تدريب واتفورد وهال سيتي وإيفرتون في إنجلترا، وأولمبياكوس اليوناني.

ويتواجد سيلفا في الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة فولهام في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت، أمس الخميس، أن ماركو سيلفا لديه شرط جزائي في عقده مع فولهام بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، وأن الأهلي مستعد لدفع هذا المبلغ.