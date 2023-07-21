الأهلي السعودي يكمل التعاقد مع رياض محرز

وكان الأهلي قد أعلن قبل أيام التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، علمًا أن الفريق عاد لدوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو.

وانضم محرز لمانشستر سيتي في 2018 مقابل 67 مليون يورو، وشارك مع السيتي في 236 مباراة سجل فيها 78 هدفًا وصنع 59، ونال معه الثلاثية الموسم المنقضي.

وشارك محرز في 47 مباراة برفقة السيتي الموسم المنصرم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13 ونال معه الثلاثية.