تهور كبير.. كافاني يسقط جهاز تقنية الVAR أرضًا (فيديو)

تصرف إيدينسون كافاني بشكل غير عقلاني وبطريقة سيئة خلال مغادرته الملعب في اتجاه غرف الملابس بعد إقصاء منتخب الأوروغواي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رغم الفوز على غانا 2-0.

وخرج المنتخب الأوروغوياني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 رغم الفوز على غانا والتساوي في النقاط مع كوريا الجنوبية الذي تأهل لتسجيله عددًا أكبر من الأهداف.

وفي طريقه لغرف الملابس قام إدينسون كافاني بضرب شاشة تقنية الفيديو وطرحها أرضًا بشكل قوي كتعبير عن الغضب من الإقصاء وللتعبير عن غضبه من تقنية الفيديو التي طالب الحكم بالرجوع إليها في الوقت بدل الضائع بعد سقوطه في مربع العمليات وطالب بضربة جزاء.