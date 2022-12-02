تهور كبير.. كافاني يسقط جهاز تقنية الVAR أرضًا (فيديو)
تصرف إيدينسون كافاني بشكل غير عقلاني وبطريقة سيئة خلال مغادرته الملعب في اتجاه غرف الملابس بعد إقصاء منتخب الأوروغواي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رغم الفوز على غانا 2-0.
وخرج المنتخب الأوروغوياني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 رغم الفوز على غانا والتساوي في النقاط مع كوريا الجنوبية الذي تأهل لتسجيله عددًا أكبر من الأهداف.
وفي طريقه لغرف الملابس قام إدينسون كافاني بضرب شاشة تقنية الفيديو وطرحها أرضًا بشكل قوي كتعبير عن الغضب من الإقصاء وللتعبير عن غضبه من تقنية الفيديو التي طالب الحكم بالرجوع إليها في الوقت بدل الضائع بعد سقوطه في مربع العمليات وطالب بضربة جزاء.
ولم يقدم إيدينسون كافاني إضافة لهجوم المنتخب الأوروغوياني رغم دخوله بديلًا للويس سواريز وكان منتخب بلاده في حاجة لتسجيل هدف ثالث للتأهل.
وسجل جورجيان دي أرسكايتا ثنائية في غضون 6 دقائق لتفوز الأوروغواي 2-صفر على غانا، اليوم الجمعة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتودع كأس العالم لكرة القدم بعدما تخطتها كوريا الجنوبية للمركز الثاني في المجموعة الثامنة بالفوز على البرتغال.
وكانت هذه المرة الأولى في عقدين التي يخفق فيها منتخب أوروغواي في بلوغ دور خروج المغلوب.
وأخفقت أوروغواي بهز الشباك في أول مباراتين وكانت في حاجة للفوز للتقدم عن المجموعة الثامنة شريطة أن تتجنب البرتغال المتأهلة بالفعل الهزيمة أمام كوريا الجنوبية لكن الفريق الآسيوي فاز 2-1. وجاء هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتأهل كوريا الجنوبية لأنها سجلت هدفين أكثر من أوروجواي.
وبفوزها، اليوم، احتلت أوروغواي المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية وتذيلت غانا المجموعة بثلاث نقاط.