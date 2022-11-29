منتخب البرتغال يتجاوز أوروغواي ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)
تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه بنتيجة 2/0 على منتخب أوروغواي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالمونديال.
وانتهى الشوط الأول على استاد لوسيل على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول في المباراة، بعدما لعب كرة عرضية لكريستيانو رونالدو لكنها لم تلمسه لتدخل شباك سيرجيو روشيت حارس أوروغواي في الدقيقة 54.
وعاد برونو فيرنانديز وسجل الهدف الثاني له وللبرتغال في الدقيقة 90+3 من ضربة جزاء، بعد لمسة يد على خوسي ماريا خيمينيز، وقد احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو "VAR".
وهذه ثاني مواجهة بين البرتغال وأوروغواي في كأس العالم، حيث فاز منتخب أوروغواي 1/0 على البرتغال في دور الـ16 في نسخة 2018 في روسيا.
وحقق منتخب البرتغال الفوز الثاني، حيث تغلب 3/2 على غانا في الجولة الأولى، ليرفع رفاق رونالدو رصيدهم إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة مع كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، وفي التوقيت ذاته يلعب منتخب غانا مع أوروغواي.
وسيلعب منتخب البرتغال في دور الـ16 مع أحد منتخبي المجموعة السابعة التي تضم منتخب البرازيل (تأهل رسميا لدور الـ16) وسويسرا وصربيا والكاميرون.
وهذه ثامن مشاركة لمنتخب البرتغال في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز له المركز الثالث في نسخة 1966، والرابع في نسخة 2006