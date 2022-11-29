منتخب البرتغال يتجاوز أوروغواي ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه بنتيجة 2/0 على منتخب أوروغواي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالمونديال.

وانتهى الشوط الأول على استاد لوسيل على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول في المباراة، بعدما لعب كرة عرضية لكريستيانو رونالدو لكنها لم تلمسه لتدخل شباك سيرجيو روشيت حارس أوروغواي في الدقيقة 54.