تطورات صادمة في إصابة حسين الشحات
كشفت تقارير إعلامية عن تطورات صادمة بشأن إصابة حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.
وتم وضع "الشحات" تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى الذي نُقل إليه، عقب إصابته القوية في مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا للتقارير، فإن الأشعة التي خضع لها نجم الأهلي جاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.
من جانبه، قال مراسل قنوات "أون تايم سبورت" بشأن آخر تطورات إصابة الشحات: "اللاعب كان من المفترض خروجه من المستشفى بالأمس، لكن الأطباء فضلوا تواجده لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، بسبب الارتجاج الذي شعر به، ولإجراء بعض الفحوصات نتيجة الكدمة القوية في الوجه، وكان فيه دوخة بسيطة، ونتيجة الإشاعات أثبتت وجود شرخين أحدهما في الوجه وآخر أسفل العين في الجهة اليمنى".
وأضاف: "اللاعب بحالة جيدة وكان وسط أهله وبدأ يتحرك، ولكن بسبب الإصابة في الوجه سيخضع الشحات لتدخل جراحي، وسيظل موجودا بالمستشفى لمعالجة الشرخ بالوجه، ومن المتوقع أن تصل مدة غيابه إلى شهر مع وجود فترة نقاهة".
وتابع: "أطباء الأهلي يتابعون اللاعب بشكل دقيق، استعدادا للتدخل الجراحي، ومن المتوقع أن يرتدي قناعا للوجه مع عودته للملعب، وسيغيب بالتالي عن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتواجد أيضا عدة لاعبين من الفريق قاموا بزيارته أبرزهم محمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، ومحمود كهربا".
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا مع مازيمبي الكونغولي الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على بترو أتلتيكو ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.