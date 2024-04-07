تطورات صادمة في إصابة حسين الشحات

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات صادمة بشأن إصابة حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وتم وضع "الشحات" تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى الذي نُقل إليه، عقب إصابته القوية في مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للتقارير، فإن الأشعة التي خضع لها نجم الأهلي جاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.