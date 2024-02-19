لفتة رائعة لتكريم العامري فاروق في زيارة الخطيب لنادي الزمالك (فيديو)
أقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على لفتة رائعة خلال الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء، اليوم الإثنين، لتوطيد العلاقات بين الناديين.
وجاءت اللفتة بترك مقعد فارغ بجانب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ووضع باقة من الزهور عليه، من أجل تكريم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد معاناة مع المرض.
وكان مجلس إدارة الأهلي تواجد في مقر الزمالك، اليوم الإثنين، تلبيه لدعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.
وقام الخطيب بتوجيه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة مقر الأهلي.
وبدوره أكد حسين لبيب، اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.
كما وجَّه الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.
وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيس للرياضة المصرية.