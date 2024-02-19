لفتة رائعة لتكريم العامري فاروق في زيارة الخطيب لنادي الزمالك (فيديو)

أقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على لفتة رائعة خلال الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء، اليوم الإثنين، لتوطيد العلاقات بين الناديين.

وجاءت اللفتة بترك مقعد فارغ بجانب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ووضع باقة من الزهور عليه، من أجل تكريم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد معاناة مع المرض.