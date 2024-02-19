مجلس إدارة الأهلي يصل نادي الزمالك (فيديو)

وصل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى نادي الزمالك، في أول زيارة رسمية منذ فترة طويلة، والتي تأتي من أجل توطيد العلاقات وترسيخ الاحترام المتبادل بين الناديين.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

واستعان مسؤولو الزمالك بالسجاد الأحمر داخل ممرات النادي من البوابة المواجهة لوزارة الشباب والرياضة وحتى مبنى مجلس إدارة النادي.