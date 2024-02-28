الأهلي يعاقب سيراميكا كليوباترا

الأهلي كان يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد إصابة محمد الشناوي، وبعد فشل صفقة انتقال محمد أبو جبل، دخل في مفاوضات قوية مع سيراميكا في آخر أيام انتقالات يناير للتوقع مع محمد بسام.

ورفض سيراميكا آنذاك بيع محمد بسام للأهلي، وعلل ذلك بأنه لن يستطيع ملئ الفراغ والتعاقد مع بديل في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وردًا على هذا الرفض، قررت إدارة النادي الأهلي عودة الثنائي محمد شكري وأحمد قندوسي من الموسم المقبل، وعدم الانتظار للموسم بعد القادم.

وأخطر النادي الأهلي إدارة سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق، مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

كما أخطر الأهلي سيراميكا بشكل رسمي عودة الجزائري أحمد قندوسي بداية من الموسم المقبل بعد ورفض تجديد إعارته مرة أخرى.