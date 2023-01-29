الأهلي يكشف موقفه بشأن ترك أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين
كشف النادي الأهلي المصري موقفه بشأن انضمام اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بداية من الأربعاء المقبل.
وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع الجزائري قندوسي، أمس السبت، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه وفاق سطيف الجزائري، وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب".
وأضاف: "بعيدا عن أي لوائح أو قوانين.. سنترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة".
ويلعب منتخب الجزائر في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين يوم الثلاثاء المقبل ضد النيجر.
ويخوض المنتخب الجزائري، حال صعوده، نهائي البطولة التي يستضيفها على أرضه يوم الأحد المقبل.
وقال صالح باي عبود، المتحدث الرسمي لمنتخب الجزائر للمحليين، في تصريحات سابقة، إن قندوسي يمثل إضافة مهمة لفريقه.
واختتم: "أهنئ الأهلي على ضم قندوسي فهو لاعب مميز، وأتمنى أن ينجح الفريق المصري في اجتياز فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المونديال".
وأصبح قندوسي رابع لاعب يضمه الأهلي في يناير الحالي بعد المصريين خالد عبد الفتاح ومروان عطية والتونسي محمد الضاوي القادم من النجم الساحلي.
وبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم وفقا لما طلبه مدربه السويسري مارسيل كولر، لكن النادي لم يستطع إتمام التعاقد مع عدد من اللاعبين ومن بينهم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشيكتاش التركي.
وكان قندوسي هز شباك فريقه الجديد عندما تعادل الأهلي 2-2 مع وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا في مايو أيار الماضي.
وقال قندوسي في فيديو نشره وفاق سطيف في حسابه في فيسبوك: "الحمد لله، كما تعلمون أصبحت لاعبا في النادي الأهلي، وأشكر وفاق سطيف وزملائي والجماهير".
"أتمنى التوفيق لوفاق سطيف وأن يفوز بالألقاب، ولن أنسى النادي الذي صنع اسمي وقدمني للمنتخب الوطني".
وأحرز قندوسي ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم مع وفاق سطيف ليتصدر بها قائمة الهدافين.
ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من 15 مباراة متقدما بست نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.