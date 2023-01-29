الأهلي يكشف موقفه بشأن ترك أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين

كشف النادي الأهلي المصري موقفه بشأن انضمام اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بداية من الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع الجزائري قندوسي، أمس السبت، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه وفاق سطيف الجزائري، وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب".

وأضاف: "بعيدا عن أي لوائح أو قوانين.. سنترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة".

ويلعب منتخب الجزائر في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين يوم الثلاثاء المقبل ضد النيجر.

ويخوض المنتخب الجزائري، حال صعوده، نهائي البطولة التي يستضيفها على أرضه يوم الأحد المقبل.