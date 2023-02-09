لماذا ارتدى ميسي الرقم 10 أمام أولمبيك مرسيليا؟

وخاض الهداف التاريخي لبرشلونة المباراة برقمه المفضل الذي كان يرتديه في النادي الكتالوني وكذلك مع المنتخب الأرجنتيني، أي أنه لم يرتد القميص رقم 30 الذي تحول له مع انتقاله لباريس سان جيرمان ليضطر زميله البرازيلي نيمار إلى ارتداء القميص 11.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه منذ وصول ميسي إلى بارك دي برينس، حصل على الرقم 30 على قميصه وقد غير رقمه مرتين فقط. في مسابقة كأس فرنسا يجب على اللاعبين الذين سيخوضون المباراة بأرقام قمصان من 1 إلى 11. المرة الأولى التي ارتدى فيها الرقم "10" كانت في المباراة ضد نيس. ثم أمام مرسيليا في الهزيمة 2-1.

وفي مسيرته الطويلة في برشلونة ارتدى عدة أرقام على ظهره. في أول ظهور له في موسم 2004/2005 ضد إسبانيول، ارتدى النجم الأرجنتيني الرقم "30" على قميصه.

وبعد ذلك بعامين حصل على الرقم "19" حتى موسم 2008/2009، ثم ارتدى الرقم "10" الذي رافقه حتى وداعه في النادي الكتالوني. وفي المنتخب الأرجنتيني، يرتدي ميسي هذا الرقم أيضًا.