برشلونة يعلن رسميا إعارة سيرجينو ديست إلى آيندهوفن

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا إعارة لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست، إلى آيندهوفن الهولندي لمدة عام على سبيل الإعارة.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم الاثنين: "اتفاق بشأن إعارة ديست إلى آيندهوفن حتى 30 يونيو 2024 مع خيار شراء بعد انتهاء مدة الإعارة، واحتفاظ برشلونة بحق الحصول على حصة من قيمة انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر مستقبلاً".

وقضى اللاعب الأمريكي الموسم الماضي معارًا إلى ميلان، علمًا بأنه كان قد انضم إلى برشلونة عام 2020 قادمًا من أياكس أمستردام.

ويمتد عقد ديست مع برشلونة حتى نهاية يونيو 2025.