برشلونة يعلن رسميا إعارة سيرجينو ديست إلى آيندهوفن
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا إعارة لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست، إلى آيندهوفن الهولندي لمدة عام على سبيل الإعارة.
وقال نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم الاثنين: "اتفاق بشأن إعارة ديست إلى آيندهوفن حتى 30 يونيو 2024 مع خيار شراء بعد انتهاء مدة الإعارة، واحتفاظ برشلونة بحق الحصول على حصة من قيمة انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر مستقبلاً".
وقضى اللاعب الأمريكي الموسم الماضي معارًا إلى ميلان، علمًا بأنه كان قد انضم إلى برشلونة عام 2020 قادمًا من أياكس أمستردام.
ويمتد عقد ديست مع برشلونة حتى نهاية يونيو 2025.
ويعد رحيل ديست علامة جديدة على اقتراب جواو كانسيلو من الانضمام إلى برشلونة، حيث توصل النادي الكتالوني لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي على ضم اللاعب البرتغالي.
ديست هو اللاعب رقم 15 الذي يرحل عن صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.
ونجح برشلونة في جني الأموال من بيع نجومه هذا الصيف، وتحديداً الخماسي عثمان ديمبلي لباريس سان جيرمان الفرنسي، وأنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد الإسباني، وفرانك كيسيه للأهلي السعودي، ونيكو غونزاليس لبورتو البرتغالي، وفرانشيسكو ترينكاو إلى سبورتنغ لشبونة.
بينما خرج لنهاية العقد كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لإنتر ميامي الأمريكي، وصامويل أومتيتي لليل الفرنسي، وأليكس كويادو لريال بيتيس الإسباني.
في المقابل، دعم برشلونة صفوفه بـ3 تعاقدات، حيث ضم أوريول روميو من جيرونا، بالإضافة لضم إلكاي غوندوغان وإينيغيو مارتينيز في صفقتي انتقال حر من مانشستر سيتي وأتلتيك بيلباو على الترتيب.