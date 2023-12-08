ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد

وتعادل النادي الأهلي سلبيًا أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وشكل لاعبو الأهلي خطورة على مرمى شباب بلوزداد في الشوط الأول، عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

وتراجع أداء النادي الأهلي في الشوط الثاني بشكل كبير، ليخسر نقطتين مجددًا بعد التعادل في الجولة الماضية أمام يانغ أفريكانز.