الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن أسباب مثول حسين الشحات أمام النيابة في أزمته مع الشيبي
أرسل النادي الأهلي مذكرة، مساء اليوم الخميس، لاتحاد الكرة المصري يطلب فيها ردًّا عاجلًا بخصوص ما أسماه "مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم"، وذلك في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الفريق، ضد محمد الشيبي مدافع بيراميدز.
وخلال الساعات الماضية، مثُل حسين الشحات للتحقيقات، بصحبة محاميه، وصدر قرار بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة المصرية، على واقعة مشادة قوية جمعته مع الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي صفع فيها "الشحات"، نجم بيراميدز.
وعطفًا على هذا التحقيق، أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري قال فيه إن الشيبي ونادي بيرامدز "خالفا قانون الفيفا بخصوص الواقعة التي جرت في إحدى مباريات الأهلي في الدوري، الموسم الماضي، بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023".
وقال الأهلي في بيانه: "جاء في المذكرة أن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة، يوم 24-7-2023، والذي يفيد أن لجنة المسابقات اضطلعت بمسؤولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لائحة المسابقات (مادة 2)، واستندت إلى تقرير المراقب، وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، هذا فضلًا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب، وتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته".
وأضاف الأهلي: "فوجئ النادي، مؤخرًا، باستدعاء حسين الشحات إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).. وأن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي) هو انتهاك للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها.. وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل، والإفادة بما تم لائحيًّا بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات".
يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قررت آنذاك إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد هذه الواقعة.
كما قام مجلس إدارة الأهلي، بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب، بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.
وكان "الشحات" اعتذر عما وصفه "بلحظة انفعال" عقب الاعتداء على اللاعب المغربي، بعد مباراة الفريقين بالدوري الموسم الماضي.