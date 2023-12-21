ماذا قال ألكسندر تشيفرين بعد قرار حكم قضية "دوري السوبر"؟

وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في حكمها، صباح اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أساءا استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.

وقال تشيفرين بعد حكم المحكمة: "لن نحاول إيقافهم، يمكنهم إنشاء ما يريدون".

وأضاف في تصريحات صحفية: "آمل أن يبدأوا مسابقتهم الكبرى في أقرب وقت ممكن ... مع ناديين".