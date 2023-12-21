ماذا قال ألكسندر تشيفرين بعد قرار حكم قضية "دوري السوبر"؟
علّق ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على قرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، والذي قال إن اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تأسيس دوري السوبر.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في حكمها، صباح اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أساءا استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.
وقال تشيفرين بعد حكم المحكمة: "لن نحاول إيقافهم، يمكنهم إنشاء ما يريدون".
وأضاف في تصريحات صحفية: "آمل أن يبدأوا مسابقتهم الكبرى في أقرب وقت ممكن ... مع ناديين".
وكانت أندية: ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وآرسنال، تمثل باقي الأندية الخمسة المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز التي انضمت لدوري السوبر.
فيما قال مانشستر يونايتد إنه لا يزال ملتزمًا بالمشاركة في البطولات التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
وكان يونايتد ضمن 12 ناديًا شاركت في تأسيس دوري السوبر الانفصالي، في أبريل/ نيسان 2021، لكنه انسحب بسبب ضغوط من الجماهير، والحكومات، واللاعبين.
وقال النادي: "موقفنا لم يتغير، نحن لا نزال ملتزمين تمامًا بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالتعاون الإيجابي معه، ومع الدوري الإنجليزي الممتاز، وباقي الأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية بشأن التطوير المستمر للكرة الأوروبية".
وبعد شهرين من انسحاب الأندية الستة من المشروع، في 2021، قالت إنها ستقدم مجتمعة 22 مليون جنيه إسترليني (27.78 مليون دولار) "كبادرة حُسن نية" ولصالح اللعبة بما في ذلك استثمار جديد لدعم الجماهير، وكافة الأطراف المعنية باللعبة غير الاحترافية، وكذلك برامج المجتمع.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه سيخصم 30 نقطة من رصيد الأندية إذا حاولت القيام بخطوة مماثلة في المستقبل، وسيتم تغريم كل منها 25 مليون جنيه إسترليني لأي محاولة انفصال من هذا القبيل.
وقال بايرن ميونيخ إنه ملتزم ببطولات اليويفا، وأكد أن باب دوري السوبر "لايزال مغلقًا" أمام بطل الدوري الألماني.
وقال يان كريستيان دريزن الرئيس التنفيذي لبايرن: "الدوري الألماني هو أساس نادي بايرن ميونيخ، مثلما جميع البطولات المحلية الأوروبية هي أساس أندية كرة القدم الأوروبية الأخرى".
وأضاف: "لذلك من واجبنا وقناعتنا الكاملة تعزيزها وليس إضعافها. نحن ملتزمون أيضًا بمسابقات الأندية الأوروبية تحت مظلة اليويفا".
كما قالت رابطة الدوري الألماني، المسؤولة عن مسابقة الدوري: "ندعم صراحة النموذج الرياضي الأوروبي، ونرفض البطولات خارج تلك المسابقات التي تنظمها الاتحادات أو البطولات المحلية للدوري".
وقالت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين: "ندعم بشكل تام البطولات التي ينظمها اليويفا".