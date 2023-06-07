خورخي جيسوس يقترب من قيادة المنتخب السعودي

وسبق لجيسوس أن خاض تجربة في المملكة العربية السعودية، عندما درب الهلال في الفترة بين يونيو/حزيران 2018 ويناير/ كانون الثاني 2019.

وقاد جيسوس الهلال في 26 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 20 منها وخسر مرتين وتعادل في 4 لقاءات.

وحقق الهلال لقبا وحيدا مع جيسوس، حين توج بطلا لكأس السوبر المحلي على حساب نادي الاتحاد (2-1).

يذكر أن المنتخب السعودي ينتظر مواجهات رسمية صعبة في كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبه كلا من تايلاند وقيرغيزستان وسلطنة عُمان.

وتنطلق البطولة في الفترة بين 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل 2024، بمشاركة 24 منتخبا.