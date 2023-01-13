شوبير يهاجم وليد عبدالرازق.. وحارس المصري يحمّل حسام حسن مسؤولية سقوطه
هاجم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، الحكم وليد عبدالرازق الذي أدار لقاء المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.
وتعادل الأهلي مع المصري 0/0 في الجولة الثالثة عشر للدوري وسط اعتراضات من الجهاز الفني للأهلي بداعي سماح الحكم بإهدار لاعبي المصري للوقت.
وكتب شوبير عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستغرام" عقب اللقاء: "المشكلة أنه لاعب يتحدث بشكل عادي مع الحكم لم يمنحه أي إنذار وعندما جاء زميله يتحدث معه بشكل عادي أيضاً ولديه إنذاران ومهدد بالغياب رفع له الإنذار الثالث.. سبحان الله".
وألمح شوبير لتغاضي الحكم إبراهيم نورالدين عن عدم منح اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري أمس الأربعاء في الدوري.
ويغيب محمود متولي لاعب الأهلي عن لقاء القمة ضد الزمالك يوم 21 يناير الجاري في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري؛ بسبب الحصول على الإنذار الثالث.
في المقابل، وجه البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي عتابا للحارس محمود جاد لاعب المصري عقب نهاية اللقاء.
واعترض الأهلي على إهدار حارس مرمى المصري الوقت خلال اللقاء.
من جهته، قال محمود جاد، حارس مرمى المصري البورسعيدي، إن مدربه حسام حسن طالبه بالسقوط قبل نهاية لقاء الأهلي في الدوري المصري؛ لإجراء تبديل قبل انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري.
وأشار محمود جاد عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عقب اللقاء، إلى أنه يعتذر عن سقوطه للمرة الثانية قبل نهاية المباراة بعدما طلب مدربه منه السقوط بداعي الإصابة لكي يستطيع إجراء تبديل.
وأكد أن حمدي فتحي لاعب الأهلي طالبه بالنهوض، كما أن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر تحدث معه عقب اللقاء بأنه لا يجب أن يقوم بإهدار الوقت خاصة أنه حارس مرمى دولي.
وأوضح أن الأهلي أكبر فريق في أفريقيا والتعادل أمامه نتيجة جيدة للغاية، متمنيًا أن يقدم مستويات أفضل في المرحلة القادمة.