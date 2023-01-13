شوبير يهاجم وليد عبدالرازق.. وحارس المصري يحمّل حسام حسن مسؤولية سقوطه

هاجم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، الحكم وليد عبدالرازق الذي أدار لقاء المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع المصري 0/0 في الجولة الثالثة عشر للدوري وسط اعتراضات من الجهاز الفني للأهلي بداعي سماح الحكم بإهدار لاعبي المصري للوقت.