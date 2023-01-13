اعتراضات قوية من سيد عبدالحفيظ على وليد عبدالرازق حكم مباراة الأهلي والمصري (فيديو)
اعترض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعصبية على الحكم وليد عبدالرازق الذي أدار مباراة المصري البورسعيدي اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الـ12 من الدوري المصري.
وانتهت المباراة بالتعادل 0/0، ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد المصري إلى 18 نقطة في المركز الثامن.
وتوجه عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء إلى الحكم وليد عبدالرازق معترضا على عدم تمديد الوقت بدل الضائع الذي تم احتسابه بست دقائق بينما أطلق الحكم صافرته في الدقيقة 90+7.
واعترض مدير الكرة بالنادي الأهلي على سماح الحكم للاعبي المصري بإهدار الوقت بشكل متواصل خاصة حارس المرمى محمود جاد وعدم تعويض ذلك بالوقت الإضافي بالشكل المطلوب.
واعترض محمود متولي لاعب الأهلي على الحكم عقب نهاية اللقاء ونال البطاقة الصفراء ليغيب عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 21 يناير الجاري في الجولة الرابعة عشر للدوري المصري.
وسبق أن نال متولي إنذاراً في لقاء الاتحاد السكندري يوم 12 ديسمبر الماضي كما نال إنذارا ثانيا في مباراة سموحة يوم 25 من الشهر الماضي.
وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة في لقاء المصري البورسعيدي متأثرا بآلام قوية في العضلة الضامة وهو ما جعل الشكوك تحيط بمشاركة اللاعب في لقاء القمة.
ويخوض الأهلي مواجهة ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.