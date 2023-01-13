اعتراضات قوية من سيد عبدالحفيظ على وليد عبدالرازق حكم مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

اعترض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعصبية على الحكم وليد عبدالرازق الذي أدار مباراة المصري البورسعيدي اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل 0/0، ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد المصري إلى 18 نقطة في المركز الثامن.