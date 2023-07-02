مالك إنتر ميامي: نفاوض ميسي منذ 3 سنوات.. وسنضم لاعبين آخرين
أكد خورخي ماس، مالك إنتر ميامي الأمريكي، أن إدارة ناديه ظلت في مفاوضات مكثفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 سنوات ونصف السنة من أجل ضمه للفريق.
وأعلن إنتر ميامي، مؤخرًا تعاقده مع ميسي، للانضمام إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكشف ماس في حواره مع صحيفة "آل باييس" الإسبانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي، قائلًا: "عقد ميسي سيكون بين 50 إلى 60 مليون يورو سنويًا، حيث إننا بدأنا التفكير في ضمه إلى ميامي منذ 2019، وهي مدينة عالمية آخذة في الارتفاع، نريد من الناس عندما يفكرون في كرة القدم في الولايات المتحدة أن يفكروا في ميامي".
وأضاف: "تواجد ميسي بإمكانه تحويل الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات الدوري في العالم، وبالتأكيد وجود النجم الأرجنتيني سيرتقي بالدوري إلى مستوى آخر، أعتقد أنه يأتي راغبًا في ترك بصمته وسيكون قادرًا على القيام بذلك، وعندما يعتزل ستكون لديه حصة في النادي".
وتابع: "قضينا 3 سنوات ونصف السنة في مفاوضات بشكل مكثف، قمنا بمحادثات عديدة مع والده خورخي، لقد تحدثنا في برشلونة وميامي وروزاريو وقطر، حيث قضيت كأس العالم بأكمله في قطر أشاهد الأرجنتين".
وأوضح مالك إنتر ميامي، أن هناك أكثر من لاعب تجرى المفاوضات معهم لضمهم لصفوف الفريق للعب بجوار ميسي، موضحًا: "تحدثنا مع جوردي ألبا، بينما لويس سواريز لديه عقد وشرط جزائي، لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث أم لا، تحدثنا أيضًا إلى دي ماريا بعد رحيله عن يوفنتوس، ولكن يبدو أنه على وشك التوقيع مع فريق آخر".
واختتم حديثه: "بالنسبة لنا كان من الضروري إحاطة ميسي بلاعبين من مستواه، لقد تحدثنا مع سيرجيو بوسكيتس أيضًا منذ أقل من عام، وجوده في غرفة الملابس سيكون مهمًا للغاية".
يذكر أن صحيفة "سبورت"، قالت إن إنتر ميامي يريد التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد الأسبق، سيرجيو راموس، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب موسم 2022/2023 وانتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.
إنتر ميامي تعاقد أيضًا مع مدرب برشلونة السابق، جيراردو تاتا مارتينو، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.