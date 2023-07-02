مالك إنتر ميامي: نفاوض ميسي منذ 3 سنوات.. وسنضم لاعبين آخرين

وكشف ماس في حواره مع صحيفة "آل باييس" الإسبانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي، قائلًا: "عقد ميسي سيكون بين 50 إلى 60 مليون يورو سنويًا، حيث إننا بدأنا التفكير في ضمه إلى ميامي منذ 2019، وهي مدينة عالمية آخذة في الارتفاع، نريد من الناس عندما يفكرون في كرة القدم في الولايات المتحدة أن يفكروا في ميامي".

وأضاف: "تواجد ميسي بإمكانه تحويل الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات الدوري في العالم، وبالتأكيد وجود النجم الأرجنتيني سيرتقي بالدوري إلى مستوى آخر، أعتقد أنه يأتي راغبًا في ترك بصمته وسيكون قادرًا على القيام بذلك، وعندما يعتزل ستكون لديه حصة في النادي".

وتابع: "قضينا 3 سنوات ونصف السنة في مفاوضات بشكل مكثف، قمنا بمحادثات عديدة مع والده خورخي، لقد تحدثنا في برشلونة وميامي وروزاريو وقطر، حيث قضيت كأس العالم بأكمله في قطر أشاهد الأرجنتين".