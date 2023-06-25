ميسي يسجل "هاتريك" في مهرجان اعتزال ماكسي رودريغيز (فيديو)

تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل اعتزال مواطنه ماكسي رودريغيز، فجر الأحد، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، في ليلة تاريخية شهد خلالها استقبالا أسطوريا من الجماهير في ملعب نادي نيولز أولد بويز بروزاريو.

وظهر ميسي في المباراة الاستعراضية مرتديا قميص منتخب الأرجنتين بجانب ماكسي رودريغيز، فيما ارتدى الفريق الآخر قمصان نيولز أولد بويز.

وبجانب ميسي تواجد أيضا من الأساطير، أورتيغا وتريزيغيه وباتيستوتا وسافيولا ودي ماريا.

وأعلن رودريغيز اعتزاله لعبة كرة القدم في عام 2021، في عمر الـ40 عامًا، ليكون فريق نيولز أولد بويز هو آخر محطات مسيرته الكروية.

الجناح الأرجنتيني المعتزل خاض في مسيرته 610 مباريات سجل خلالها 173 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة.

وجاء الهدف الأول لميسي عن طريقة ركلة حرة رائعة على طريقته الخاصة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.