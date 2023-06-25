ميسي يسجل "هاتريك" في مهرجان اعتزال ماكسي رودريغيز (فيديو)
تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل اعتزال مواطنه ماكسي رودريغيز، فجر الأحد، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، في ليلة تاريخية شهد خلالها استقبالا أسطوريا من الجماهير في ملعب نادي نيولز أولد بويز بروزاريو.
وظهر ميسي في المباراة الاستعراضية مرتديا قميص منتخب الأرجنتين بجانب ماكسي رودريغيز، فيما ارتدى الفريق الآخر قمصان نيولز أولد بويز.
وبجانب ميسي تواجد أيضا من الأساطير، أورتيغا وتريزيغيه وباتيستوتا وسافيولا ودي ماريا.
وأعلن رودريغيز اعتزاله لعبة كرة القدم في عام 2021، في عمر الـ40 عامًا، ليكون فريق نيولز أولد بويز هو آخر محطات مسيرته الكروية.
الجناح الأرجنتيني المعتزل خاض في مسيرته 610 مباريات سجل خلالها 173 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة.
وجاء الهدف الأول لميسي عن طريقة ركلة حرة رائعة على طريقته الخاصة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
كما سجل ماكسي رودريغيز هدفا في الدقيقة التاسعة لتحتفل به الجماهير بطريقة خاصة في الدقيقة الـ 11 بإطلاق الألعاب النارية والأهازيج الرائعة.
ومع الدقيقة الـ 35، أظهر ميسي سحره مرة ثانية بتسجيله هدفه الثاني في المباراة بعدما وضع الكرة (لوب) فوق الحارس.
وفي الدقيقة الـ 43، سجل ميسي هدفه الثالث "هاتريك" بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسجلها بيسراه بشكل رائع.
وقال ميسي عن الاستقبال الأسطوري الذي حظي به في الملعب لشبكة "ESPN" في ذكرى مرور عام على تتويجه بلقب كأس العالم 2022: "إنه أمر خاص وفريد من نوعه أن تكون بطلا للعالم، إنه حلم كل لاعب كرة قدم، إنه الأفضل، لكنك تفكر في ما سيأتي. عندما يحين وقت اعتزالي لكرة القدم، سأستمتع بكل ما حققته أكثر".
وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، في وقت سابق، تعاقده مع الأسطورة ليونيل ميسي، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
وقضى المهاجم الأرجنتيني الموسمين الأخيرين في سان جيرمان، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة، الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.