شباب الأهلي يعلن تجديد عقد فيديريكو كارتابيا

وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم المقبل، عن تأهل شباب الأهلي دبي والشارقة، مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

ويستضيف شباب الأهلي دبي في ربع النهائي، الفائز من مباراة الوصل مع ضيفه حتا، في الدور ثمن النهائي.

وأسفرت قرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل، عن مواجهة بين شباب الأهلي، حامل لقب الموسم المنقضي، مع عجمان.

وتنطلق مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بالجولة الأولى يومي 18 و19 أغسطس 2023، ويختتم الدور الأول للدوري يومي 16 و17 فبراير 2024.