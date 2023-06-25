شباب الأهلي يعلن تجديد عقد فيديريكو كارتابيا
أعلن نادي شباب الأهلي دبي تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا.
وكتب شباب الأهلي دبي عبر حسابه في موقع "تويتر": "شركة شباب الأهلي لكرة القدم تجدد عقد المحترف الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، في ظل سياسة النادي على استقرار الفريق الأول والتمسك بعناصره الأساسية".
وانضم كارتابيا، البالغ من العمر 30 عاما، لشباب الأهلي دبي في 2022، وسجل الموسم المنقضي 12 هدفا وصنع 6 في 24 مباراة.
وسبق أن أعلن شباب الأهلي دبي تجديد عقد وليد عباس، وماجد ناصر، وأحمد جميل، والأوزبكي عزيز جانييف.
وكان شباب الأهلي دبي قد نال لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي وحصد الفريق 57 نقطة من 26 مباراة.
وودع شباب الأهلي دبي من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين أمام الجزيرة، ومن ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين.
وفي دوري أبطال آسيا ودع شباب الأهلي دبي من دور الـ16 أمام الهلال السعودي.
وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم المقبل، عن تأهل شباب الأهلي دبي والشارقة، مباشرة إلى الدور ربع النهائي.
ويستضيف شباب الأهلي دبي في ربع النهائي، الفائز من مباراة الوصل مع ضيفه حتا، في الدور ثمن النهائي.
وأسفرت قرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل، عن مواجهة بين شباب الأهلي، حامل لقب الموسم المنقضي، مع عجمان.
وتنطلق مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بالجولة الأولى يومي 18 و19 أغسطس 2023، ويختتم الدور الأول للدوري يومي 16 و17 فبراير 2024.