روميو نجل بيكهام ينضم إلى برينتفورد قادمًا من إنتر ميامي الأمريكي

ولعب لاعب خط الوسط 6 دقائق مع فريق إنتر ميامي الأول في مباراة ودية مع برشلونة قبل الموسم، في يوليو/تموز من العام الماضي.

وقبل أن يلعب في الولايات المتحدة، كان بيكهام جزءًا من أكاديمية آرسنال، في العام 2014، قبل أن يغادر بعد عام.

وقال نيل ماكفارلين مدرب الفريق الثاني في برينتفورد: "لقد كنا سعداء للغاية بروميو منذ انضمامه لنا، لقد جاء إلينا من إنتر ميامي بهدف العمل معنا خلال فترة ما قبل الموسم، لقد أعد روميو نفسه بشكل جيد ولا يصدق".

وأضاف: "أنا أحب معاييره والطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب، لقد كان قادرًا على أن يصبح أكثر لياقة خلال فترة وجوده معنا وهذا يتركه في مكان جيد الآن للتقدم للأمام بعد أن انضم إلينا على سبيل الإعارة".

وتابع: "إنه تقني للغاية، وشخص يمكنه تحويل الكرة بسرعة، وإرسال تمريرات عرضية، إنه أيضًا لاعب جيد في إنهاء الكرة، ولديه القدرة على لعب في عدد من المراكز، وهو أمر ممتع أيضًا، وأعتقد أن هذا نجاح لنا كنادٍ وفريق أن إنتر ميامي طلب منا العمل معه والثقة فينا لمواصلة العمل معه للمساعدة في تطويره".

وقال روميو: "فخور وسعيد جدًا لوجودي هنا، لقد كان موسمًا ممتعًا (في الولايات المتحدة)، وكان هناك الكثير من التقلبات، ولكنني متحمس للمجيء إلى هنا ومعرفة ما يمكنني القيام به".