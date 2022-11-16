بيكهام يستهدف ضم كريستيانو رونالدو لفريق إنتر ميامي الأمريكي

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأمريكي، بدأ اتصالاته مع ممثلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه بداية من العام المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن ديفيد بيكهام تحدث مع ممثلي النجم البرتغالي وأبلغهم إن كان مهتما بالتغيير واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية والدوري الأمريكي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى الهدف الأول لفريق إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام، الذي صرح علنا عن اهتمامه بالنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، حيث يأمل في جلبه للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

لكن التطورات الأخيرة بعد التصريحات القوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد إدارة ومدرب فريق مانشستر يونايتد وإمكانية فسخ عقده والحصول عليه مجانا في السوق، دفعت بيكهام لتغيير خططه والتفكير في جلبه لفريقه إنتر ميامي.

وقد يواجه بيكهام رغبة كريستيانو رونالدو في البقاء بأوروبا واللعب على المستوى العالي، في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدماته في حال فسخ عقده مع مانشستر يونايتد والتواجد في السوق كلاعب حر.