بيكهام يستهدف ضم كريستيانو رونالدو لفريق إنتر ميامي الأمريكي
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأمريكي، بدأ اتصالاته مع ممثلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه بداية من العام المقبل.
وحسب الصحيفة، فإن ديفيد بيكهام تحدث مع ممثلي النجم البرتغالي وأبلغهم إن كان مهتما بالتغيير واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية والدوري الأمريكي للمحترفين.
وأكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى الهدف الأول لفريق إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام، الذي صرح علنا عن اهتمامه بالنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، حيث يأمل في جلبه للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.
لكن التطورات الأخيرة بعد التصريحات القوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد إدارة ومدرب فريق مانشستر يونايتد وإمكانية فسخ عقده والحصول عليه مجانا في السوق، دفعت بيكهام لتغيير خططه والتفكير في جلبه لفريقه إنتر ميامي.
وقد يواجه بيكهام رغبة كريستيانو رونالدو في البقاء بأوروبا واللعب على المستوى العالي، في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدماته في حال فسخ عقده مع مانشستر يونايتد والتواجد في السوق كلاعب حر.
وحول كريستيانو رونالدو اهتمامه إلى منتخب بلاده البرتغال، بعدما أحدث فوضى وزوبعة بتصريحاته في حواره مع TalkTV والصحفي بيريس مورغان ضد فريقه مانشستر يونايتد، حيث عبر عن شعوره بالخيانة وعدم الاحترام للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وعبر النجم البرتغالي عن رغبته في الفوز بكأس العالم بقطر، وقال عن حظوظ منتخب بلاده البرتغال: "نحن هنا للفوز وأعتقد أن لدينا الفريق للقيام بذلك، ولكن بعد ذلك هناك عدد من المنتخبات الكبرى ذات المواهب العالمية لذا علينا أن نبقى مركزين، يمكننا القيام به".
ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة غانا يوم 24 من الشهر الحالي في إطار المجموعة الثامنة، ثم يواجه على التوالي منتخبي الأوروغواي يوم 28 من الشهر الحالي وكوريا الجنوبية يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.