نهائي كأس ليبرتادوريس.. بوكا جونيورز وفلومينينسي يحثان المشجعين على حسن التصرف

وألقت الشرطة المحلية القبض على أرجنتينيين اثنين وبرازيلي، أمس الخميس، بعد تدخل ضباط الأمن في أعقاب اشتباك بين المشجعين خلال مهرجان للجماهير في كوباكابانا.

وأدان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أعمال العنف، وعقد اجتماعا، اليوم الجمعة، برئاسة رئيسه أليخاندرو دومينجيز مع مسؤولي الناديين والاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي.

وقال رئيس فلومينينسي ماريو بيتنكورت: "من المهم للغاية أن تكون هناك أجواء من السلام بين المشجعين؛ حتى يتمكن الناس من الاستمتاع بمهرجان كرة القدم الجميل في ملعب ماراكانا".

وأضاف خورخي أمور أميال، رئيس بوكا: "هذه ليست حربا. إنها مباراة في كرة القدم. احتفالية كبيرة بكرة القدم في أمريكا اللاتينية. نحب الشعب البرازيلي كثيرا، لكن بعض الأشخاص يرغبون في إفساد الأمر. نطلب من الناس احترام المنافس".